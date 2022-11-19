المهندسون والفنيون والعمال.. أبطال مجهولون وراء أكبر عملية تطهير لترع مصر

أسهمت أعمال تأهيل الترع فى تحسن كبير بعملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، ويحصل المزارعون على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعى أو الاقتصادى.

ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة، كان هناك قرار تاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء هذا المشروع فى غضون عامين وليس 10 كما كان مخططاً له، وبالطبع كانت هناك فرقة كبيرة من المهندسين والفنيين والعمال يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز المشروع بأعلى معدلات التنفيذ، ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسى وزارة الموارد المائية والرى ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

«الوطن» حاورت مهندسين وفنيين يشاركون فى مشروعات تطهير وتنظيف الترع والمساقى على مستوى المحافظات المستهدفة، وتعرفنا منهم على تفاصيل المشروع على أرض الواقع، وكشفوا أن الترع من الداخل أصابتها الشيخوخة وكان لا بد من تبنى مشروع قومى لإعادة الشباب إلى هذه الترع مرة أخرى، بتبطينها وتأهيلها.

الفرق بين التبطين والتأهيل

وعن الفرق بين التبطين والتأهيل، قال المهندسون إن التبطين يعنى عمل تكسية فى قاع الترع والجوانب، حيث تأخذ الجوانب الميل المصمم عليه الترع أو القنوات بالشكل المضبوط، وهذا يكون بالأحجار «فيما يُعرف بالدبش الغشيم أو المنحوت».

أما التأهيل فهو عبارة عن استخدام الدبش الغشيم والخرسانة العادية، حيث يتم تغليفه بها بالكامل. وهذا يؤدى إلى تعديل شكل الترع لتأخذ الشكل الهندسى، الذى تم التصميم عليه، كما يقلل تكلفة نزع الحشائش ويضمن وصول المياه إلى نهايات الترع بأسرع وقت ممكن.

عملية تبطين الترع تمر بمراحل متعددة، أولها التطهير والتنظيف من المخلفات والحشائش الضارة، ثم تبدأ مرحلة التدبيش، وهى المرحلة التى يتم فيها وضع مجموعة من طوب الدبش على حواف الترعة يليه وضع لوائح أسمنتية، وأخيراً تأتى مرحلة صب الخرسانة من غير حديد ومادة مانعة لنفاذية الماء وعازل بين الفواصل.

خالد: التبطين يسهم في صيانة الترع وقنوات الري وتناقص كمية بخر المياه وتقليل الشوائب

المهندس خالد سيد، مسئول بمشروع تبطين ترعة بنى سميع بمحافظة أسيوط، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى أنه قبل انطلاق مشروع التبطين اعتاد الأهالى إلقاء القمامة فى مجرى الترع حتى أصبحت مرتعاً للحشرات والحيوانات النافقة وتصدر منها روائح كريهة تؤذى جيران تلك الترع فضلاً عن الأمراض التى تنقلها إليهم.

وحسب تصريحات المهندس «خالد»، فإن أهمية المشروع القومى لتبطين الترع تحت مظلة «حياة كريمة» تتمثل فى أنه يساعد على سهولة توصيل المياه للمزارع دون فاقد فى المياه، وقبل عملية تطهير الترع كانت هناك نسبة فاقد كبيرة فى المياه.

«خالد»: التبطين يسهم فى صيانة الترع وقنوات الرى وتناقص كمية بخر المياه وتقليل الشوائب

ويتابع «خالد» قائلاً: «تُسهم صيانة الترع وقنوات الرى عموماً فى تناقص كمية البخر للمياه، وتقليل نسب الشوائب التى تصل إلى نهاية الترع وتقلص من كفاءتها ومقدار التصرفات الممكن استعمالها مباشرة دون معالجة، إضافة إلى أن المشروع سيضمن وصول المياه بصورة أسرع دون أعطال للأراضى الزراعية، مع القدرة على تحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية لتلك الأراضى، كما سيقلل تكاليف الصيانة السنوية للمجارى المائية بأنواعها».

المهندس إبراهيم أحمد، أحد المشاركين فى أعمال تبطين ترعة العطف التابعة لقرية نهطاى فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، بدأ حديثه لـ«الوطن» بسرد خطوات تبطين الترع، أولاً مراعاة أن يكون العمل فى وقت غلق جريان المياه وعلى مسافة معينة من الترعة، حيث يتم سدها بحاجز ترابى من الناحيتين لمنع وصول الماء إليها أثناء العمل بها، ثم تبدأ أعمال التبطين فى مساحة محددة حتى يتمكن المزارعون من رى أراضيهم فى المساحات الأخرى من الترعة.

وبعد مرحلة عمل الحواجز الترابية، يتم تجفيف مجرى الترعة من المياه، ثم يتم تطهيره وتنظيفه بالحفارات، وبحسب رواية المهندس إبراهيم، يتم قياس منسوب القاع، وبناء عليه تتم مرحلة التدبيش، وهى رمى الدبش أو الحجارة بالترعة حسب السُمك المطلوب والميول المطلوبة. وتابع المهندس المشارك فى أعمال تبطين ترعة العطف فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، أنه بعد الانتهاء من التدبيش يتم صب الخرسانة وعمل فواصل حسب التصميم الخاص بالترعة لتسمح بجريان المياه بسهولة بعد تشغيلها من جديد.