إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 152 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 152 الطريق الصحراوي اتجاه الاسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: سيف محمد السيد 20 عاما، طالب ومقيم محافظة القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، ومحمود إسماعيل أمين 26 عاما، سائق ومقيم بالقليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وأحمد حمدي إبراهيم 21 عاما، طالب ومقيم بالقليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.