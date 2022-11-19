«الأوقاف» تعلن ضوابط وشروط الحصول على بدل التميز العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط دخول اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على: «الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين، أو البرنامج الرئاسي»، وعلى جميع المديريات، إرسال الأسماء التي ينطبق عليها الشروط التالية:

الشروط

1- ألا يكون قد سبق للمتقدم صرف بدل التميز العلمي من قَبْل.

2- أن تنطبق على المتقدم شروط صرف بدل التميز العلمي .

3- أن يُسلم المتقدم أصل شهادة المؤهل الأعلى للمديرية التابع لها .

وسيكون اختبار وزارة الأوقاف في الكتب التالية: «الدولة مفهومها وتطورها- الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة - قواعد الفقه الكلية - اللغة العربية».

اختبار الإداريين

هذا بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي، أما بالنسبة للإداريين، فسيكون الاختبار في مجال عملهم وتخصصاتهم.

وعلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة الأوقاف المصرية، موافاتنا بأسماء الراغبين في دخول اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على: «الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين»، وذلك بالضوابط التالية:

1- ألا يكون قد سبق للمتقدم صرف بدل التميز العلمي من قَبْل.

2- أن تنطبق على المتقدم شروط صرف بدل التميز العلمي .

3- أن يُسلم المتقدم ما يلي: «أصل شهادة المؤهل الأعلى- بيان حالة وظيفية- صورة الرقم القومي»

وسيكون الاختبار في مجال عمل المتقدم وتخصصه، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، مع تحمل الجهة «المديريات أو هيئة الأوقاف»، مسئولية صحة البيانات المرسلة والتأخير حال إتمام المتقدم للأوراق.