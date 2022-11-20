المعلق الإماراتي عامر عبد الله: محبة مصر ليست مصنوعة لكنها في الوجدان

أكد المعلق الإماراتي عامر عبد الله المري، الذي علق على مباراة مصر وبلجيكا الودية، أن محبة مصر ليست مصنوعة ولكنها في الوجدان، قائلًا: «محبة مصر تربينا عليها، ونفتخر أن مصر لها فضل علينا وساهمت في يوم من الأيام في تأسيس وطننا وازدهاره، وهذا ما ربينا عليه زايد الخير بأننا نرجع المعروف لأهله».

تتلمذنا على يد مصر

وأضاف عامر عبد الله، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المواطن المصري في عصب الإمارات وكل شيء، حتى في مجال الإعلام الرياضي، متابعا: «تتلمذنا على يد مصريين عمالقة وتتلمذنا وتعلمنا وتوجهنا، دائما أقول إننا نعتز بالأخ الكبير وهو السند وصاحبي، مصر دائما الأخ الكبير الحاضنة».

وتابع: «مصر عمرها ما أغلقت وجهها في وجه أي عربي، مصر حاجة كبيرة وسند وضهر وإن شاء الله تستمر أوطاننا في الازدهار والتنمية واحترام الإنسان والقدوم نحو الأمام، كل هذه الأمور جميلة».

تعليقي على المباراة لم يكن مكتوب مسبقا

وواصل: «المصريون قد لا يعرفون ماذا تعني مصر لنا، فذكرت مصر في القرآن الكريم والكتب السماوية، البعض يقولي بتجامل أو تبحث عن شعبية، أي شيء مصطنع لا يصل، وتعليقي في مباراة مصر وبلجيكا لم يكن مكتوب مسبقا».