سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدينار الكويتي شهد حالة من الاختلاف والتباين الكبير في سعره بين بنك وآخر، لذا زادت عمليات البحث عن سعر الشراء أو البيع من خلال محركات البحث المختلفة.

سعر صرف الدينار الكويتي

وفيما يلي رصدا لآخر ما وصل إليه سعر الدينار الكويتي، في البنوك بالقطاع المصرفي المصري، ضمن خدمتها اليومية للقراء والمتابعين، كما يلي.

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.32 جنيه للشراء و79.62 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية داخل تعاملات البنك الأهلي المصري 76.57 جنيه للشراء و79.54 جنيه للبيع.

- سجلت في البنك المركزي المصري 79.30 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في بنك مصر 76.61 جنيه للشراء و79.54 جنيه للبيع.

- سجل في بنك أبوظبي 77.71 جنيه للشراء و79.75 جنيه للبيع.

- وجاء سعر العملة الكويتية خلال بداية التعاملات الأسبوعية بالمصرف المتحد 74 جنيها للشراء و79.65 جنيه للبيع.

- وداخل بنك cib بلغ سعره عند نحو 77.14 جنيه للشراء و79.64 جنيه للبيع.

- سجل في بنك المصري الخليجي نحو 75.91 جنيه للعمليات الشراء، و79.64 جنيه للعمليات البيع.