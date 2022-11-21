«العليا للفيروسات» تحذر المواطنين: ارتدوا الكمامات حال التواجد خارج المنزل

ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية، خاصة فترة تقلبات الجو مع دخول الشتاء.

وأشار إلى أنه يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية منها وارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل وحال الشعور بأي أعراض يجب البقاء في المنزل والتوجه للطبيب المختص.

الاهتمام بتناول الأغذية

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة والتي تسهم في مجابهة عدوى انتشار الأمراض التنفسية المختلفة، مؤكداً أن نتائج تحليل عينات فيروس كورونا التي جرى أخذها وتحليلها أثبتت خلو مصر من أي متحورات جديدة.