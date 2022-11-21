رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«العليا للفيروسات» تحذر المواطنين: ارتدوا الكمامات حال التواجد خارج المنزل

كتب:

أحمد أبوضيف
04:14 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
فيروس كورونا

فيروس كورونا

ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية، خاصة فترة تقلبات الجو مع دخول الشتاء.

وأشار إلى أنه يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية منها وارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل وحال الشعور بأي أعراض يجب البقاء في المنزل والتوجه للطبيب المختص.

الاهتمام بتناول الأغذية

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة والتي تسهم في مجابهة عدوى انتشار الأمراض التنفسية المختلفة، مؤكداً أن نتائج تحليل عينات فيروس كورونا التي جرى أخذها وتحليلها أثبتت خلو مصر من أي متحورات جديدة.

اقرأ المزيد:

تأجيل دعوى اعتبار ضحايا الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا شهداء لـ24 ديسمبر 

استشاري مناعة: 4 طرق لعلاج ارتفاع الحرارة عند الأطفال وإصابات كورونا لا تتعدى 1%

عضو لجنة مواجهة كورونا لـ محمد علي خير: الفيروس المخلوي ليس له أي تطعيم

الصين تبني مزيدا من المستشفيات استعدادا لمواجهة انتشار فيروس كورونا
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.