القبض على موظف اختلس 2.8 مليون جنيه من شركة لتجارة الجملة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى الشركات تجارة الجملة، بقيام موظف بالشركة باختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين قيام (أمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والمنوط به استلام عهدة الفرع من البضائع المختلفة لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله باختلاس بضائع بإجمالى مبلغ (2,8 مليون جنيه).

كما أنه امتنع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولإخفاء ذلك العجز بعهدته قام بالتلاعب فى كشوف أوامر التوريد والتسوية بدفاتر الشركة وإثبات إستلامه كميات من البضائع أقل من قيمتها الحقيقية حتى يتمكن من تسوية عهدته مستندياً دون إفتضاح أمره.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مكان تواجد المذكور واستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.