ضبط 9 تجار مخدرات في 6 محافظات.. بينهم سيدة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزتهما (عدد 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – 36000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – كمية لمسحوق عقار الكبتاجون وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – طبنجة صوت - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول – أداة كهربائية لخلط المخدر – ميزان حساس).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بالقرب من مسكنها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه .. وبحوزتها (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- عدد 8000 قرص مخدر لعقارى "ترامادول – تامول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة السنطة .. وبحوزتهما (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة نبروه .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو"– عدد 1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

ميناء القاهرة الجوى

ضبط (طرد بريدى) مرسل إلى (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) قادم من الخارج ، وبتفتيش الطرد عُثر بداخله على (31 قرص مخدر من الأفيونيات المصنعة) .. كما أمكن ضبط المذكور حال تواجده بمحيط ميناء القاهرة الجوى ، لإستلام الطرد المشار إليه ، وبتفتيشه عُثر بحوزته على (90 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.