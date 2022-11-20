«القاهرة التجارية» تشيد بدور «حاويات شرق بورسعيد» في نقل الوقود الأخضر

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، بتوقيع عقد تمويل وتصميم وإدارة وتشغيل امتداد محطة تداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات.

وأشار السمدوني في تصريحات صحفية، إلى أن المشروع سيلعب دورا حيويا في عمليات نقل الوقود الأخضر، ما يتماشي مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة لتطوير الموانئ المصرية، وتعظيم دورها في حركة التجارة العالمية، والذي موضحا أن المشروع يستهدف توسيع أعمال تداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تراكمية تقدر بحوالي 500 مليون دولار، كما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن المحطة الجديدة ستعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة، باستخدام معدات كهربائية بالكامل، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لإزالة الانبعاثات الكربونية، لتصل إلى صفر، مع الاعتماد على الوقود الأخضر بشكل كامل بحلول عام 2040.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من استراتيجية تطوير الموانئ المصرية بشكل عام، وميناء شرق بورسعيد بصفة خاصة، لأهميته الكبرى في تنشيط وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وجميع أنحاء العالم.