«التضامن»: أكثر من 87 ألف مستفيد من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل

أولت وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما واسعا بالطفل بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره، مشيرة في تقرير صادر عنها، إلى أنه تم إطلاق برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل كأحد آليات تحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن.

برنامج الألف يوم الأولى يشهد توسعا كبيرا لينفذ على مستوى جميع المحافظات

ويشهد برنامج الألف يوم الأولى، توسعا كبيرا مع زيادة تأثيره لينفذ على مستوى جميع المحافظات لأسر تكافل وكرامة التي لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين لكل أسرة أو طفل واحد لأم حامل تماشياً مع سياسات تنظيم الأسرة التي وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم إلى 87,700 مستفيد بنهاية أغسطس 2022.

مزايا برنامج الألف يوم الأولى

وتتلخص المزايا التي يوفرها البرنامج بإتاحة سلة من الأغذية الغنية للسيدات الحوامل والمرضعات لأكثر من 17008 أسر تبلغ قيم السلة 80 جنيها من أسر تكافل وكرامة في محافظات «أسيوط – سوهاج – قنا» باشتراط زيارة الوحدة الصحية شهريا لمتابعة الحمل للسيدة الحامل ومتابعة النمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال.