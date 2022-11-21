تفاصيل جديدة في ضبط شخصين بكفر الشيخ بتهمة غسل 9 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بغسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تفيد قيام بشخصين بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بممارسة نشاط إجرامي بالنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، وقام رجال الشرطة بضبط المتهمين وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توقفا عن سداد الأرباح وغسلا الأموال بشراء العقارات والسيارات

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، إن مرتكبي الواقعة قاما بالنصب على المواطنين وتوقفا عن سداد الأرباح بالمخالفة للقانون، كما أنهما قاما بغسل الأموال التي تحصلا عليها عن طريق شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية وتأسيس أنشطة تجارية، وقيامهما بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت متحصلات النشاط الإجرامي بـ 9 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.