افتتاح موقف الحي العاشر الحضاري الجديد.. يستوعب 3 آلاف ميكروباص

افتتح الدكتورابراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، و العميد أحمد أنور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر و قيادات أجهزة وزارة الداخلية والقيادات المرورية، موقف الحى العاشر الحضاري الجديد، وذلك في ضوء انشاء الدولة للعديد من المشروعات القومية التى تحمل رؤية جديدة لمصر تسابق بها الزمن وتخفف بها التكدس والازدحام المرورى وتحقق السيولة المرورية وتحرير حركة الطرق وتخليصها من العشوائية من أجل خلق حياة كريمة للمواطن.

موقف العاشر يحقق سيولة مرورية

وأكد الدكتور ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن موقف الحى العاشر الجديد يأتى فى إطار تخفيف العبء عن شوارع منطقة الحى العاشر بالقاهرة لمواجهة التكدس السكاني و تطوير المناطق العشوائية و تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، لافتا إلى أن الموقف الجديد صرح عملاق تم تنفيذه بأيدى الشركة الوطنية وتبلغ سعة الموقف الإستيعابية 3 آلاف سيارة ميكروباص، ويتضمن مسجد و محلات متنوعة ومنطقة فود كورت وساحات لإنتظار المواطنين.

خطوط سير موقف العاشر

وأشار إلى أنه من ضمن خطوط السير بموقف العاشر خطوط سير لكافة الاتجاهات و منها خط رمسيس والعباسية، و خط المقطم وعباس واول السابع، وخط زهراء المعادي والمرج والمنيب و مكرم عبيد والهرم، و خط التجمعات الاول والثالث والخامس والجامعة الأمريكية، علما بانه سيمنع نهائياً وجود أو انتظار أى سيارات ميكروباص خارج الموقف ، داعيا المواطنين والسائقين إلى الالتزام التام تجنباً لضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.