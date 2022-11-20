احتراق مركبة «توك توك» أثناء سيرها بالغربية.. ماس كهربائي

اندلع حريق في مركبة «توك توك» أثناء سيرها على الطريق الواصل بين قريتي ميت ميمون وشرشابة، بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وأتت النيران على المركبة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحُرر محضر بالواقعة.

لا إصابات أوخسائر بشرية

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد، بورد بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مركبة «توك توك»، على طريق قرية ميت ميمون وشرشابة، بدائرة المركز دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إطفاء إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على محتويات المركبة، بسبب حدوث ماس كهربائي فجأة أثناء سيرها، على طريق قرية «ميت ميمون - شرشابة»، ونجاة قائد المركبة، ويدعى «أحمد.ال» مقيم بعزبة الفراماوي، بدائرة السنطة، ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتسيير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.