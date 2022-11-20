إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة بعضها خطيرة إثر وقوع حوادث متفرقة، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بحوادث متفرقة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين فى حوادث متفرقة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «حمادة.م.خ»، 45 سنة، من قرية الورق، و«علاء.ع.م»، 36 سنة، من قرية أريمون، بجروح وكدمات، و«محمود.م.خ»، 22 سنة، من كفر الشيخ، بجرح نافذ بالبطن، فى مشاجرات بسبب خلافات الجيرة.

كما أُصيبت «دعاء.م.ي»، 35 سنة، و«على.ع.م»، 35 سنة، من الرياض، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب توك توك، وأيضاً أُُصيب «محمد.ف.ع»، 25 سنة، من قرية الشمارقة، بتسمم، لتناول دواء بطريق الخطأ.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.