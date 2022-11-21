15 إجراء لتقييم أداء رؤساء الأحياء.. منها «استعدادات مواجهة الأمطار»

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حزمة من التعليمات لرؤساء الأحياء والمدن من أجل خدمة أفضل للمواطنين وتنفيذ التوجيهات الحكومية، مؤكدا استمرار تقييم عمل رؤساء الأحياء من أجل الارتقاء بعمل المحليات ومواجهة المخالفات.

وشدد على استمرار ضخ دماء جديدة في المحليات والعمل على تطوير الأداء والتحول الرقمى وتأكيد اللامركزية، ومن الإجراءات والتعليمات التي شدد عليها وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء وفق تقرير وزاري ما يلي:

- الاستعداد المستمر لسقوط الأمطار وتطهير البالوعات ومخرات السيل

- صيانة أعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك كهربائية حفاظا على الأرواح

- منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية وتحديد خط سيرها وتيسير إجراءات الترخيص بالتعاون مع المرور

مراكز تراخيص المحلات

- متابعة استعدادات تطبيق قانون المحال العامة بإنشاء 337 مركز للترخيص على مستوى الجمهورية

- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالاحياء والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة خاصة رصف الطرق

- متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبان الحكومية والشوارع

- الحد من فوضى الإعلانات بالشوارع والتصدي لسرقة الكهرباء

تنظيم معارض ثابتة ومتحركة

- تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة وتسيير حملات رقابية لمتابعة الأسعار وجودة السلع

- سرعة التفاعل مع المواطنين وحل المشكلات

- الارتقاء بمنظومة النظافة وإزالة التراكمات أولا بأول

- التصدي لمخالفات البناء العشوائي واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين

- العمل على تعظيم موارد المحليات وتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة

- الحفاظ على ماتم من إنجازات ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير قروض ميسرة ودراسات جدوى مجانية من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية

- تسيير حملات مستمرة لإزالة أي إشغالات وتعديات والعمل على ضبط الأداء واتخاذ إجراء ضد المخالفين

- متابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات وفق المواعيد الشتوية للمحلات لضبط الشوارع

- التجاوب مع شكاوى عمليات مجلس الوزراء ومبادرة صوتك مسموع من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والمياديين والمباني