عامل يشرع في قتل طليق شقيقته في سوهاج.. بينهما خلافات أسرية

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، إصابة عامل في نهاية الثلاثينات من العمر، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، على يد شقيق طليقته؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، بدائرة مركز شرطة طما.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو «حموده ا ه ا- 39 عاما- عامل- ويقيم دائرة المركز»، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن.

إطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم شقيق طليقته المدعو «أسامة ا- 21 عاما- عامل- ويقيم بذات الناحية»، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابته بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

قال مهران فكري المحامى، إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ووأضاف «فكري»، عن حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، تكون عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص تصل إلى السجن المؤبد، حيث وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2.