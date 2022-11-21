باحث مصري بأستراليا: هدفي أن نكون دولة مُصنعة للذكاء الاصطناعي

قال الدكتور مينا حنين، باحث مصري بالجامعة الوطنية الأسترالية، إن العالم أصبح يحكمه خوارزميات ومعلومات وبيانات وذكاء اصطناعي، متابعا: «هدفي بأننا لا نكون فقط مستهلكين أو مستخدمين للذكاء الاصطناعي دون معرفة تكوين وتطوير هذا العلم، وهدفي بأننا نكون مصنعين لعلوم الذكاء الاصطناعي بالمستقبل، وهذا ما أسعى عليه حاليا في تطبيق بمصر من خلال كل المراحل التعليمية».

اتجاه عالمي لتعليم أساسيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف «حنين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يوجد اتجاه عالمي لتعليم أساسيات الذكاء الاصطناعي للأطفال من عمر 3 سنوات.

وتابع: «كنت في أكاديمية بأستراليا تعلم علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي لأطفال عمرهم ما بين 3 لـ 7 سنوات عن طريق ألعاب وقصص للأطفال، والهدف من ذلك هو توصيل أساسيات لمساعدة الطفل على التفكير حتى وصوله للسن المناسب لفهم علوم الذكاء الاصطناعي».

مشاركته في مؤتمر المناخ COP27

وعن مشاركته في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، قال إن الفكرة بدأت منذ حوالي الثلاثة أشهر الماضية، حيث كان مشاركا في بحث بالجامعة الوطنية الأسترالية في استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في حل مشاكل المناخ، خاصة حرائق الغابات.

وأوضح أنه تقدم بنفس الفكرة لمسابقة تنظمها الولايات الأسترالية التي يعيش فيها، ثم تواصلت معه وزارة الهجرة ليكون ممثلا للباحثين المصريين بالخارج بمؤتمر المناخ، والذي حرص بأن يحضره وينقل خبرته بها كما تواصل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشه فكرته لدراسته.