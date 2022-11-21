إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالسولار على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب شخصان بإصابات بالغة، صباح اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة نقل فنطاس بداخلها 7500 لتر سولار على طريق الصحراوي الغربي نجع حمادي – قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بوقوع حادث انقلاب سيارة تحمل 7500 لتر سولار على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا بجوار قرية بركة بنجع حمادي، وأسفر عن إصابة السائق وشخص أخر.

وبحسب بيان مرفق محافظة قنا، تبين إصابة إصابة أحمد عبد المقصود، 35عاما، مقيم الكوم الأحمر، وعلاء محمد وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور

على الفور انتقلت الأجهزة وقوات الحماية المدنية والمرور إلى مقر الواقعة، وتم رفع آثار الحادث، وتسير حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث.

وكان الطريق الصحراوي الغربي، شهد منذ يومين عدة حوادث أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين وجرى نقلهم إلى مستشفيات قنا ونجع حمادي.

وتلقت الأجهزة الأمنية،عدة بلاغات متفرقة عن حوادث ما بين انقلاب سيارات موتوسيكلات ووجود مصابين.