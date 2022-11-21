تحرير 30 محضرًا تموينيًا في حملة رقابية على الأسواق بسوهاج

حررت حملة تموينية مكبرة صباح اليوم على مركز جهينة بمحافظة سوهاج والقرى التابعة 30 محضر تموينى وضبطت 150 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة للإستهلاك الأدمى قبل بيعها للمستهلك وذلك فى إطار خطة المحافظة ومديرية التموين بسوهاج بتشكيل حملات مكبرة من كافة الجهات الرقابية على مستوى المحافظة بقيادة مديريه تموين سوهاج .

المشاركين بالحملة

وقد شارك بالحملة التموينية "هالة ابو الفتوح عبد الرحيم " مدير اداره التجارة الداخلية و "خالد فتحى "و" عبد الرحيم احمد" من الإدارة التموينية و"احمد عبد الصبور" و"مينا رسمى" من ادارة حماية المستهلك والدكتور " أحمد حمدى الشبح " مدير الطب البيطرى ، ووحدة مباحث تموين جهينة .

تحرير 30 محضر

وتم خلال الحملة المرور على المخابز والأـسواق ومحطات تمويل السيارات ومستودعات الأنابيب وتحرير مخالفات للمخابز المخالفة والمستودعات المخالفة بلغت جملتها 30 محضرا تنوع بين محاضر عدم اعلان أسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية .

تحريز 150 كيلو لحوم ودجاج فاسد

كما تم ضبط 110كيلو لحوم باختام مزورة ومذبوحة خارج السلخانة وكذلك ضبط42 طبق دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الأدمى وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .