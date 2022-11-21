بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين على طريق بنبان في أسوان

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 10 آخرين، صباح اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنبان الصحراوي بمركز كومبو، في محافظة أسوان.

بلاغ بحادث بنبان في أسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان،بلاغ من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنبان الصحراوي ، وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 11شخص.

على الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف من مرفق محافظة أسوان، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصداقة.

أسماء ضحايا ومصابي حادث بنبان في أسوان

وتبين أن الجثة لشخص يدعى، عابدين كمال إبراهيم، ي 60 عامًا، و أسماء المصابين هم: عبدالله عابدين ، 33 عامًا، وخضرة سعدي فتحي، 28 عامًا، وشيماء رجب 18 عامًا، و حسن رجب، 20 عاما، ومحمود رجب 24 عامًا، وفراج محمد عبدالله، 45 عامًا، ولطيفة أحمد قناوي، 65 عامًا، وكيرلس حنا 28 عامًا، وأحمد أحمد، 40 عامًا، وسارة سعد أحمد، 19 عامًا، وسيد كامل، ٣٣سنة.

على الفور تم نقل الجثة والمصابين في حادث أسوان إلى مستشفى الصداقة أسوان، بواسطة سيارات الإسعاف.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ،والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.