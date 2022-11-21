الغردقة تعيش أجواء المونديال مع السياح.. هدايا وتيشيرتات وشاشات لعرض المباريات

وفرت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة أجواء كأس عالم لا تختلف كثيرا عن أجواء مباريات كاس العالم 2022 في قطر، حيث جهزت الفنادق شاشات ضخمة على الشواطئ وعلقت أعلام الدول المشاركة في البطولة ونشرت جدول المباريات على الشواطئ وصممت مجسم لكأس العالم ووزعت تي شيرتات المنتخبات والهدايا، خاصةً مع وجود إعداد كبيرة بالآلاف للمشجعين من السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة للمنتخبات المشاركة في نسخة كأس العالم 2022‪ الحالية مثل ألمانيا وبولندا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وسويسرا وإنجلترا.

مباريات كأس العالم 2022‪

وأوضح علاء الدين محمود مدير عام أحد المنتجعات السياحية بالغردقة أن المدينة تعيش مع السائحين أجواء مباريات كاس العالم 2022 تشبه الأجواء في قطر الدولة المستضيفة للبطولة، خاصةً مع تواجد آلاف السائحين المشجعين لمنتخبات فرقهم المشاركة في نسخة كأس العالم 2022‪ الحالية من جنسيات مختلفة.

شاشات ضخمة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022‪

وكشف محمود في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على إعداد أجواء للسياح تشبه ما يحدث في قطر حيث تم تعليق اعلام الدول المشاركة في البطولة على الشواطئ وتوزيع تي شيرت الفرق المشاركة على السياح لتشجيع منتخب بلادهم

كما جرى تعليق شاشات لعرض جدول مباريات كاس العالم والنتائج المباريات أولا بأول، فضلا عن شاشات ضخمة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لعرض المباريات ونشر أعلام بلاد الفرق المشاركة في جميع الرجاء.