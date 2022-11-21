تحرير 1500 إنذار لمزارعين في البحيرة بعد امتناعهم عن توريد 72 طن أرز

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، منذ قليل، حملة رقابية مكبرة برئاسة مجدي الخضر على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز أبو حمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية، لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم طبقا لحصر الجمعية الزراعية وذلك بكمية قدرها 72 طن أرز.

تحرير 1500 إنذار لمزارعي الأرز

وقامت الحملة التموينية بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق ذات المركز، حيث تم تحرير 1500 إنذار لمزارعي الأرز طبقا للحصر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الجهات المعنية في محافظة البحيرة، على أصحاب الحيازات بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية.

كما شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية بنطاق مدن ومراكز المحافظة؛ للوقوف على مدى الالتزام بعمليات توريد الأرز داخل شون وصوامع البحيرة.

وتشهد البحيرة انتظام عمليات توريد الأرز وسط رقابة مشددة من مديرية تموين البحيرة والجهات المعنية على مدار اليوم.