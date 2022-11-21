ضبط 609 مخالفات لقائدي الدراجات النارية خلال 24 ساعة

عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها في الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية خلال 24 ساعة، حيث رفعت 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 2163 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 609 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

حملات مرورية

وشنّت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، المرافق، وممثلي الجهات المعنية.