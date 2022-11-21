جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط

أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 للمستويات الأربعة بالكلية.

جدول امتحانات المستوى الأول

وجاء جدول امتحانات المستوى الأول كالتالي:

السبت 31 ديسمبر: امتحان سيكولوجية النمو ومشكلات الطفولة

الاثنين 2 يناير ‏2023: امتحان تنشئة الأطفال وحاجاتهم الأساسية

‏الأربعاء 4 يناير: امتحان مادة مهارات التربية الموسيقية لطفل الروضة

الأربعاء 11 يناير: امتحان مادة مهارات التربية الحركية للطفل الروضة

السبت 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية

الاثنين 16 يناير: امتحان مادة مدخل علوم تربوية ورياض الأطفال

الأربعاء 18 يناير: ‏تدريب ميداني بيئة التعلم الطفل

وتعقد الامتحانات بصالة «س - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب بجوار بنك مصر.

جدول امتحانات المستوى الثاني

وجاء جدول امتحانات المستوى الثاني كالتالي:

الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علم نفس ‏الدوافع والانفعالات

الخميس 29 ديسمبر: امتحان استرتيجيات التعليم والتعلم

الأحد 1 يناير: امتحان التعبير الموسيقي للطفل

الثلاثاء 3 يناير: امتحان مادة التعبير الفني للطفل

الخميس 12 يناير: امتحان تربية القوام لطفل الروضة

‏الأحد 15 يناير: امتحان حقوق الإنسان «قضايا مجتمعية»

الثلاثاء 17 يناير: امتحان تدريب ميداني 3 «تدريس مصغر»

السبت 21 يناير: امتحان مادة سيكولوجية تعلم المفاهيم لدى الأطفال

وتعقد الامتحانات بصالة «ص - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب.

جدول امتحانات المستوى الثالث

وجاء جدول امتحانات المستوى الثالث كالتالي:

‏السبت 31 ديسمبر: امتحان نظريات التعلم وتطبيقاتها

الاثنين 2 يناير: امتحان مسرح ودراما الطفل

الأربعاء 4 يناير: تنمية الابتكار ورعاية الموهوبين

الأربعاء 11 يناير: امتحان تعلم الرياضة والعلوم لطفل الروضة

السبت 14 يناير: امتحان فنون اللغة في رياض الأطفال

الاثنين 16 يناير: امتحان التطبيقات الإلكترونية

الأربعاء 18: يناير امتحان فن رواية القصة

وتعقد الامتحانات بالصالة «ص - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب.

جدول امتحانات المستوى الرابع

وجاء جدول امتحانات المستوى الرابع كالتالي:

الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علم النفس الفئات الخاصة

الخميس 29 ديسمبر: امتحان التعبير الحركي للطفل

الأحد 1 يناير: امتحان بحث نفسي تعليمي

الثلاثاء 3 يناير: امتحان طرق تعليم الفئات الخاصة

الخميس 12 يناير: امتحان مهارات التعبير الفني للطفل

الأحد 15 يناير: امتحان صحف ومجلات

الثلاثاء 17 يناير: امتحان معلمة مرحلة الطفولة المبكرة

السبت 21 يناير: امتحان العولمة والهوية الثقافية

وتعقد الامتحانات بصالة «س - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب.