جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
11:38 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
جامعة أسيوط - أرشيفية
أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 للمستويات الأربعة بالكلية.
جدول امتحانات المستوى الأول
وجاء جدول امتحانات المستوى الأول كالتالي:
السبت 31 ديسمبر: امتحان سيكولوجية النمو ومشكلات الطفولة
الاثنين 2 يناير 2023: امتحان تنشئة الأطفال وحاجاتهم الأساسية
الأربعاء 4 يناير: امتحان مادة مهارات التربية الموسيقية لطفل الروضة
الأربعاء 11 يناير: امتحان مادة مهارات التربية الحركية للطفل الروضة
السبت 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية
الاثنين 16 يناير: امتحان مادة مدخل علوم تربوية ورياض الأطفال
الأربعاء 18 يناير: تدريب ميداني بيئة التعلم الطفل
وتعقد الامتحانات بصالة «س - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب بجوار بنك مصر.
جدول امتحانات المستوى الثاني
وجاء جدول امتحانات المستوى الثاني كالتالي:
الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علم نفس الدوافع والانفعالات
الخميس 29 ديسمبر: امتحان استرتيجيات التعليم والتعلم
الأحد 1 يناير: امتحان التعبير الموسيقي للطفل
الثلاثاء 3 يناير: امتحان مادة التعبير الفني للطفل
الخميس 12 يناير: امتحان تربية القوام لطفل الروضة
الأحد 15 يناير: امتحان حقوق الإنسان «قضايا مجتمعية»
الثلاثاء 17 يناير: امتحان تدريب ميداني 3 «تدريس مصغر»
السبت 21 يناير: امتحان مادة سيكولوجية تعلم المفاهيم لدى الأطفال
وتعقد الامتحانات بصالة «ص - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب.
جدول امتحانات المستوى الثالث
وجاء جدول امتحانات المستوى الثالث كالتالي:
السبت 31 ديسمبر: امتحان نظريات التعلم وتطبيقاتها
الاثنين 2 يناير: امتحان مسرح ودراما الطفل
الأربعاء 4 يناير: تنمية الابتكار ورعاية الموهوبين
الأربعاء 11 يناير: امتحان تعلم الرياضة والعلوم لطفل الروضة
السبت 14 يناير: امتحان فنون اللغة في رياض الأطفال
الاثنين 16 يناير: امتحان التطبيقات الإلكترونية
الأربعاء 18: يناير امتحان فن رواية القصة
وتعقد الامتحانات بالصالة «ص - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب.
جدول امتحانات المستوى الرابع
وجاء جدول امتحانات المستوى الرابع كالتالي:
الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علم النفس الفئات الخاصة
الخميس 29 ديسمبر: امتحان التعبير الحركي للطفل
الأحد 1 يناير: امتحان بحث نفسي تعليمي
الثلاثاء 3 يناير: امتحان طرق تعليم الفئات الخاصة
الخميس 12 يناير: امتحان مهارات التعبير الفني للطفل
الأحد 15 يناير: امتحان صحف ومجلات
الثلاثاء 17 يناير: امتحان معلمة مرحلة الطفولة المبكرة
السبت 21 يناير: امتحان العولمة والهوية الثقافية
وتعقد الامتحانات بصالة «س - أعلى جراج 2» أمام كلية الطب.