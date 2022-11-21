مصرية تفوز بجائزة عالمية للمرأة: نتفوق على دول أوروبية في تمكين السيدات

قالت مي سلامة، رائدة الأعمال والشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع، إن جائزة «المرأة في التسويق» العالمية، بدأت منذ عام 2010، وتهدف إلى تسليط الضوء على السيدات الرائدات في مجال التسويق بكل الشركات العالمية، مشيرة إلى أن الجائزة بدأت بالتركيز على السيدات في أوروبا، ومن ثم توسعت لتضم أمريكا والدول الأخرى، حتى وصلت إلى الشرق الأوسط، منذ 4 أو 5 سنوات تقريبًا، لافتة إلى أنها أول سيدة تحصل على الجائزة بالشرق الأوسط.

دور المجلس القومي للمرأة

أضافت «مي»، خلال حوارها مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنها أبلغت بفوزها بجائزة المرأة في التسويق، قبل تكريمها بيوم: «مكنتش مستوعبة.. الحمد لله أن الواحد قادر يشرف مصر بحاجة كبيرة»، مشيدة بدور المجلس القومي للمرأة في دعم وتشجيع المرأة، موجهة الشكر والتحية للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.

لا فرق بين راتب الراجل والمرأة في مصر

أكدت أنها تحرص دائمًا في كل المؤتمرات التي تحضرها بالخارج، على التأكيد على أن التمكين في مصر أكبر بكثير من المتواجد في كثير من البلدان العربية وأوروبا، لافتة إلى أنه لا يوجد فرق بين راتب الرجل والمرأة في مصر، كما أننا متقدمين عن دول كثيرة، وأن هذا ما ساعدها على التقديم في تلك الجائزة.

وأشارت رائدة الأعمال، إلى أن مجال ريادة الأعمال عبارة عن المؤتمرات الرسمية، مثل منتدى المرأة العالمي، الذي أقيم في مصر بمساعدة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث جاء بحضور 800 سيدة من 75 دولة، متابعة: «أننا نركز على المنتديات العاليمة والمصرية».