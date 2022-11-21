انطلاق المرحلة السادسة من قوافل «ستر وعافية» بقرى الدقهلية

انطلقت اليوم بمحافظة الدقهلية قافلة «ستر وعافية» في مرحلتها السادسة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بقرى غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين؛ لتقديم كافة أوجه المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، وأكدت المحافظة أن القافلة استهدفت 12 ألف مواطن بالقرى التي شملتها القافلة بمركز السنبلاوين.

وتضمنت أعمال القافلة، بحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، تقديم العديد من أوجه المساعدات شملت توزيع المواد الغذائية واللحوم والبطاطين وتنفيذ القوافل الطبية في كافة التخصصات، إضافة لخدمات تنظيم الأسرة وقياس الضغط والسكر وصرف الأدوية اللازمة للمرضى، فضلا عن توزيع أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وكذلك نشر التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وبرنامج وعي الطفل.

قافلة «ستر وعافية» للتمكين الاقتصادي

وعززت القافلة التمكين الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لبعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، بالإضافة إلى خدمات المسنين ومساعدات زواج العرائس، والمساعدة في حالات أسقف منازل وتركيب وصلات مياه وحفلة للأيتام وإطعام وكساء بقرى مركز السنبلاوين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وثمنت المحافظة، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وكافة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تقديم المساعدات لأهالينا بالقرى بمركز السنبلاوين، موكدة التعاون الوثيق مع القائمين علي التحالف الوطني لتنفيذ قافلة «ستر وعافية» في العديد من مراكز ومدن وقرى المحافظة.