تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 1 يناير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج، لجلسة 1 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 7449 لسنة 2022، وجّهت للمتهمين أنّهم في الفترة من 2015 وحتى مارس 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية والانضمام لها، مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، الانضمام إلى جماعة إرهابية لتهريب الأموال إلى الخارج، وحيازة كمية من الأوراق المطبوعة تحرّض على الدولة والأعمال التخريبية.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، صدر قرار بإدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، كما أمرت المحكمة بضبط 7 متهمين آخرين.