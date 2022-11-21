تأجيل محاكمة 17 متهما بنشر أخبار كاذبة لـ17 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة، لـ17 ديسمبر.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بتوجيه عدّة تهم للمتهمين، بأنّهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة جماعة إرهابية.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ هدف المتهمين من الانضمام لجماعة إرهابية هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، واستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، فضلًا عن إلقاء الرعب في نفس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين هدفهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وكان ذلك باعتبار أنّ الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.