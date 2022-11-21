«ميتافيرس وتكنولوجيا الترفيه».. ملفات مهمة في «Cairo ICT 2022»

تنطلق الدورة السادسة والعشرون من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 2022) خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، تحت شعار «Leading Change».

«كمال»: مؤتمر لبحث كل ما يتعلق بتكنولوجيا التصنيع «ManuTech» تحت رعاية السيسي لأول مرة

وأعلن أسامة كمال، الرئيس التنفيذى لشركة تريدفيرز، فى مؤتمر صحفى بحضور مجموعة كبيرة من الرعاة والعارضين، أن نسخة هذا العام ستتطرق إلى مجالات عديدة وأكثر دقة، من بينها تأثير الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الدولية العملاقة على سيادة الدول، والتقنيات المعتمدة على الاتصال عبر الأقمار الصناعية فى ظل الثورة التى يشهدها هذا المجال الذى أصبح أكثر نضجاً بعد ضخ الكثير من رؤوس الأموال فيه، وهو الميتافيرس وما قد يترتب عليه من تغير شامل فى طريقة تواصل البشر، انتقالاً إلى تدشين مرحلة جديدة هذا العام فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية بعد أن كان أبرز حدث ينادى بأهمية التطبيقات المتقدمة للشمول المالى، وذلك عبر إطلاق معرض جديد مصاحب متخصص فى تكنولوجيا التأمين هو «INSURETECH».

وأضاف «كمال» أن هذا يأتى بالتوازى مع فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT» الدورة الثانية لمعرض «Connecta» الخاص بتكنولوجيا الترفيه، بما تتضمنه من ألعاب إلكترونية وأجهزة ذكية، ومسابقات عربية أفريقية تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام ستتضمن مؤتمراً يُعقد للمرة الأولى لبحث كل ما يتعلق بتكنولوجيا التصنيع «ManuTech»، ويحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل الاهتمام بملف التصنيع من أجل التصدير وتفادى مشكلات سلاسل التوريد عالمياً وإقليمياً.