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متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: نسعى إلى استقرار الإنتاج الداجني

كتب:

شريف سليمان
10:08 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، وحدث تنسيق سابق بين وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، وكان الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات اتحاد منتجي الدواجن وكيفية استقرار عملية الإنتاج في مجال الإنتاج الداجني.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ هناك مجموعة من التحديات منها أن مصر تستورد معظم مكونات خامات الأعلاف من الخارج، وكانت الأولوية التي طُرحت للنقاش، مثل الزراعة التعاقدية لتلبية احتياجات مصانع الأعلاف محليا، وهذا أمر في غاية الأهمية توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا.

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