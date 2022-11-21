منصة «HUAWEI AppGallery» تقدم تجربة استخدام متكاملة لا ينقصها شيء

تعمل شركة «هواوى» لأعمال المستهلك على إتاحة أفضل التطبيقات التى يحتاج إليها المستخدمون فى السوق المصرية بطريقة سهلة وآمنة، وذلك من خلال منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery، التى تضم أحدث التطبيقات وتسهّل على المستخدمين تفاصيل حياتهم اليومية وتزيدها متعة ورفاهية، حيث يمكن الاستمتاع بها من خلال الحصول على أحدث هواتف الشركة HUAWEI nova Y90، الذى يأتى ببطارية قوية سعة 5٫000 مللى أمبير وتقنية الشحن فائق السرعة بقوة 40 واط، وشاشة عرض كاملة مقاس 6.7 بوصة بدون حواف، لتقدم «هواوى» منظومة بيئية متكاملة لمستخدميها من خلال هاتف جديد واعتمادى، مزوداً بمنصة تطبيقات متكاملة.

ويمكن تحميل كل التطبيقات الرئيسية التى يحتاج إليها مستخدمو هاتف HUAWEI nova Y90 ومختلف أجهزة هواوى فى مصر بشكل سريع وآمن دون أى متاعب، حيث يمكنهم الاعتماد على مجموعة من التطبيقات والخدمات التى تقدّم تجربة استخدام متكاملة لا ينقصها أى شىء، إذ تضم المنصة تطبيقات البنوك والدفع الإلكترونى وكل تطبيقات مشغلى شبكات المحمول ومختلف تطبيقات النقل الذكى وتطبيقات توصيل الطلبات وتطبيقات الترفيه ومجموعة كبيرة من الألعاب المميزة.

تواصل مباشر مع فريق الدعم.. وتطبيقات خالية من التثبيت المسبق

فيما تقدم ميزة تطبيقات هواوى السريعة «Quick Apps» نوعاً جديداً من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، وهى باختصار تطبيقات يمكنك استخدامها على الفور دون الحاجة إلى تثبيتها. فمع هذه التطبيقات السريعة يمكن لمستخدمى أجهزة «هواوى» حول العالم الاستمتاع بالتفاعل السلس وواجهات الاستخدام الرائعة لتجربة التطبيق الأصلى.

كما يجرى متجر HUAWEI AppGallery حملات ترويجية وتقديم هدايا للمستخدمين، والتى تشمل السحوبات وعروض الاسترداد النقدى والمسابقات، لتشجيع المستخدمين على استخدام المتجر واكتشاف التطبيقات التى تضاف بشكل مستمر.

وتحرص «هواوى» على تقديم الدعم الفنى الكامل لجميع مستخدمى منصة HUAWEI AppGallery، من خلال إتاحة وسيلة التواصل المباشر مع فريق الدعم من داخل المنصة، إلى جانب رقم الخط الساخن الخاص بالشركة، والذى يمكن التواصل معه، للاستفسار عن أى معلومة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل المباشر من خلال تطبيقات الدردشة.