النشرة الدولية: استهداف منشآت يهودية بنيويورك.. وجبهة النصرة تقصف أدلب

شهدت عدة دول، بينها دول عربية، أحداثًا مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أبرزها اعتقال السلطات الأمريكية شخصين، حرضا على مهاجمة معبد يهودي في نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشفت وسائل إعلام تفاصيل جديدة حول زلزال بقوة 7 درجات ضرب جزر سليمان.

وأعلن «عمدة نيويورك»، الديمقراطي إريك آدامز، اعتقال «كريستوفر براون، 21 عاما، وماثيو مارير، 22 عاما»، رصدت السلطات الأمريكية، منشورات لهما حول مهاجمة معبد يهودي في المدينة.

مصادرة مسدس و17 رصاصة

وصادرت السلطات الأمريكية، حقيبة تحتوي على مسدس و17 رصاصة من مسكن «مارير»، فيما أقر براون، المتهم بالتهديد الإرهابي وحيازة أسلحة، أمام الشرطة أنه يدير مجموعة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، متعصبة للعرق الأبيض، مضيفا إن مارير أحد أتباعه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. ويواجه مارير اتهامات، بينها حيازة سلاح، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال آدامز، في مؤتمر صحفي مع مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالية «FBI»، أن الأمر لم يكن تهديدا أجوف بل حقيقيا، فيما أشارت السلطات الأمريكية، إلى أن براون كان يحمل سكينا كبيرا وقناعا وقطعة من صليب معقوف عندما أُلقي القبض عليه.

«عمدة نيويورك»: الإرهاب المحلي موجود في الولايات المتحدة

وأضاف «عمدة نيويورك»، أن التهديدات ضد اليهود أو أي مجموعة أخرى يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مشيرا إلى أنه يجب على بلاده هزيمة التهديد المتزايد للإرهاب المحلي، وتابع آدامز قائلا، إن الإرهاب المحلي حقيقي وموجود في الولايات المتحدة.

عسكريا، زود الجيش الياباني، المدمرتين «مايا» و«هاجورو»، بمنظومات «إيجيس»، الأمريكية للدفاع الجوي، ليرتفع إجمالي السفن الحربية المزودة بهذه الأنظمة إلى 8.

وأشارت البحرية اليابانية، إلى نجاح «مايا» و«هاجورو» خلال تجربتين منفصلتين، في اعتراض أهداف على شكل صواريخ باليستية أطلقت من «جزر هاواي»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يابانية.

قصف منطقة إدلب

وسجل «مركز المصالحة الروسي» في سوريا، 10 حالات قصف من جانب «جبهة النصرة» الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد، الواقعة شمال غربي البلاد، بينها 8 عمليات قصف في محافظة إدلب، وعمليتين في محافظة اللاذقية.

وفي إطار جهود مكافحة تهريب المخدرات، أحبطت «الجمارك الأردنية»، محاولة تهريب 237 ألف حبة «كبتاجون» مخدرة بلغ وزنها 42 كيلوغراما، كانت قادمة إلى البلاد من سوريا، داخل تجويف في «براد» محمل بالفواكه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تونس تعلن إحباط تهريب 660 ألف قرص مخدر

وفي تونس، أعلنت وزارة الدفاع، إحباط تهريب 660 ألف قرص مخدر، في منطقة الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، فيما تمكنت السلطات الأمنية في المملكة المغربية من إلقاء القبض على شخص بتهم مختلفة بينها الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي ليبيا، أعلنت وزارة الداخلية، استرجاع جرة أثرية كانت معروضة للبيع والقبض على الشخص الذي عرضها، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما كشف مدققون في العراق مخططا هائلا اختلست شبكة من الشركات والمسؤولين، على نحو 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للجزر، ما أدى اهتزاز مبان، فيما كشفت وسائل إعلام، أن الهزة الأرضية، أدت إلى انقطاع الكهرباء في بعض من أحياء العاصمة «هونيارا».

«المسح الجيولوجي»: زلزال جزر سليمان وقع على عمق 15 كيلومترا

وحثت السلطات في جزر سليمان، مواطنيها على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، بعد الزلزال، وكانت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا وعلى بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب غربي «منطقة مالانجو»، وعلى بعد نحو 55 كيلومترا من «هونيارا»، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى استمرار الهزة الأرضية التي ضربت جزر سليمان نحو 20 ثانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مركز «الإنذار المبكر من تسونامي» في المحيط الهادئ، أصدر في وقت سابق، تحذيراً من خطر تعرض سواحل جزر سليمان الواقعة ضمن مسافة 300 كيلو متر من مركز الزلزال لأمواج المد العاتية يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار، وسواحل «بابوا-غينيا الجديدة» و«فانواتو» إلى أمواج مدّ عال يقلّ ارتفاعها عن 3 أمتار.

أخنوش سيواصل ترأس اجتماعات عبر الاتصال المرئي

وفي القطاع الصحي، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إن رئيس الوزراء عزيز أخنوش، أصيب بفيروس كورونا، ولا يعاني من أعراض المرض، مضيفا أن الأخير لن يحضر جلسة المساءلة الشهرية في «مجلس المستشارين»، اليوم الثلاثاء، وأضاف بايتاس، أن أخنوش، سيترأس مجموعة من الاجتماعات عبر الاتصال المرئي.