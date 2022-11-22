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«التعليم» توجّه المديريات بتحقيق الانضباط بالمدارس ومنع الغش في امتحانات الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
09:14 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بضبط سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط التام داخل المدارس، والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية.

منع أي تسريب أو محاولات للغش

وأكد وزير التربية والتعليم، في الكتاب الدوري، التأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش، واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري حيال من يخالف ذلك.

تحسين الخدمات التربوية 

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ ذلك يأتي حرصا على سير العملية التعليمية وحفاظا على مصلحة الطلاب، وتحسين الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

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