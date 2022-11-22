الإجازات في السعودية ترفع نسب إشغال المطاعم والفنادق السياحية بداية من الخميس

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بداية من بعد غد الخميس وحتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، ستكون هناك زيادة كبيرة بنسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بمحافظتى القاهرة والجيزة، بسبب إجازات الدراسة بالمملكة العربية السعودية، وقدوم أعداد كبيرة من السعوديين لقضاء تلك الإجازة في مصر.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السعودية احتلت المركز الأول عربيّا في إرسال السياح إلى مصر منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، مشيرًا إلى أن فترة إجازات الدراسة في السعودية، تعتبر واحدة من الفترات التي تشهد إقبالًا كبيرًا بالمطاعم والمنشآت السياحية، لاسيما الموجودة في القاهرة الكبرى حيث يفضل غالبية السعوديين خلال زيارتهم لمصر الإقامة بالعاصمة القاهرة.

إجازات العام الدراسي السعودي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنّ إجازات الدراسة بالسعودية سترفع أيضًا نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال تلك الفترة، موضحًا أن نسب إشغال فنادق القاهرة قد تتخطى الـ90%، مشيرًا إلى أنّ الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية ستستقبل أيضا السياح القادمين من الخارج لقضاء إجازات الكريسماس، التي تحل الشهر المقبل، وهو ما يعنى ارتفاع نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية حتى نهاية العام الجارى .

ولفت إلى أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية هذا العام، كانت جيدة للغاية، وانعكس على زيادة الإيرادات التي حققتها المطاعم والمنشآت السياحية مقارنة بالعامين الماضيين، موضحًا أن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2022 كانت أعلى شهور السنة فى نسب إشغال المطاعم السياحية .

جدير بالذكر أن أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال العام الجاري، يتفوق على الذين زاروها خلال عامي 2020 و2021، كما يقترب من إجمالى أعداد السياح عام 2019، وبلغ نحو 13.1 مليون سائحًا .