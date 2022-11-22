المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية وزرع الكلى في الأزبكية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر هاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم و3 آخرين، سبق الحكم عليهم، بأنّهم في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تاجروا بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين، واستقطبوهم ووعدوهم بشراء أعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى منهم لزراعته في أشخاص مجهولين، كما تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان، وهو عضو الكلى للمجني عليهم، وكان ذلك على سبيل الشراء مقابل مبالغ مالية على النحو المبين في التحقيقات.