اعترافات المتهمين بالإتجار في المخدرات بالمطرية.. والعقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والشادو بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد جلسة تحقيق، حيث قال المتهمان «كنا هنتاجر فيهم عشان نكسب فلوس حلوة» ونسبت إليهما جهات التحقيق تهمة الإتجار والترويج للمخدرات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

عقوبة الإتجار والترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للإتجار في المخدرات، أوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ الماده 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصريًا، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وقال «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.

وأوضح المحامي وجود حالات تخضع للعقوبة المشددة في قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو شخص يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الإتجار بها.

تفاصيل الواقعة

وكان مركز شرطة المطرية، تلقى بلاغًا يفيد قيام أحد الاشخاص عاطل ويدعى له معلومات جنائية سابقة بالإتجار في المخدرات بالمنطقة، بمساعدة صديقه عاطل أيضا له معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات وسرعة إجراء التحريات، ضُبط المتهمين متلبسين أثناء ترويجهما للمخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والشادو ومبلغ مالي، بالاضافة إلى هاتف محمول للتواصل مع العملاء لترويجهم بالمواد المخدرة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.