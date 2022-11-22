انطلاق الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص، المُنعقدة تحت مسمى «قمة فينجر برينت الخامسة» في أحد فنادق القاهرة، والتي تستمر فعالياتها حتى غداً الأربعاء.

ربط الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص

وأكّد المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة مؤسسة «تروس مصر للتنمية» المنظمة للملتقى ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أهمية المؤتمر في ربط الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص مع بعضهم البعض، دعماً للاقتصاد الوطني الجاد.

حلول مبتكرة لدعم الفرص الاستثمارية

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة «تروس مصر للتنمية»، في تصريحات على هامش فعاليات الملتقى، أن الملتقى سيبحث عن حلول مبتكرة لدعم الفرص الاستثمارية وتوفيرها للقطاعين الخاص والعام، لمعالجة التحديات الاستثمارية.

التحديات المرتبطة بتطوير صناعة النقل البحري

ولفت إلى أنَّ الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص سيبحث التحديات المرتبطة بتطوير صناعة النقل البحري والتغلب عليها، ومستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي، ومستقبل التطوير العقاري في مصر، مع اعتبار العاصمة الإدارية نموذجاً، فضلاً عن استثمار المصريين في الخارج بالبلاد.

تطوير منظومة سوق المال

وأوضح أنَّ الملتقى سيبحث أيضاً أفكار وحلول «خارج الصندوق» لتطوير منظومة سوق المال، والفرص الاستثمارية المطروحة في القطاع البيئي في ضوء توصيات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغيرات المناخية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ مؤخراً، والاستثمار في المجالات التعليمية والصحة.