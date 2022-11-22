سيارات مستعملة بها «تكييف وأتوماتيك» أقل من 150 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:48 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
حدد بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، عدة خطوات يجب على الباحث عن سيارة عائلية اتخاذها، لكي يحظى بما يريد بأمكانية مقبولة وسعر في المتناول.
وقال «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، يجب على راغبي شراء السيارة المستعملة، وضع ميزانية مالية للشراء، والخطوة الثانية، البحث عن أنواع السيارات، والمقارنة في السعر واحتياجاته العائلية، بين سيارة بمحرك كبير أو صغير.
تابع عضو رابطة تجار السيارات، يجب على راغبي شراء السيارة، فحصها بواسطة فني متخصص، والاطلاع على أوراق الملكية قبل عملية الشراء، ناصحا بشراء سيارة ناقل الحركة أتوماتيك، وقوة المحرك تبدأ من 1100 إلى 1600 cc.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة كالتالي:
أسعار السيارات المستعملة
بروتون جين 2 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 122.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 105.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه
رينو سيمبول 2010
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 122.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:113.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128.000 جنيه
جيب جراند شيروكي 1998
متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 105.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 138.000 جنيه
هيونداي افانتي 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128.000 جنيه
سوق السيارات الجديدة والمستعملة
رينو ميجان 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه