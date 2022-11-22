سيارات مستعملة بها «تكييف وأتوماتيك» أقل من 150 ألف جنيه

حدد بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، عدة خطوات يجب على الباحث عن سيارة عائلية اتخاذها، لكي يحظى بما يريد بأمكانية مقبولة وسعر في المتناول.

وقال «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، يجب على راغبي شراء السيارة المستعملة، وضع ميزانية مالية للشراء، والخطوة الثانية، البحث عن أنواع السيارات، والمقارنة في السعر واحتياجاته العائلية، بين سيارة بمحرك كبير أو صغير.

تابع عضو رابطة تجار السيارات، يجب على راغبي شراء السيارة، فحصها بواسطة فني متخصص، والاطلاع على أوراق الملكية قبل عملية الشراء، ناصحا بشراء سيارة ناقل الحركة أتوماتيك، وقوة المحرك تبدأ من 1100 إلى 1600 cc.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة كالتالي:

أسعار السيارات المستعملة

بروتون جين 2 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 122.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 105.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه

رينو سيمبول 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 122.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:113.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128.000 جنيه

جيب جراند شيروكي 1998

متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 105.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 138.000 جنيه

هيونداي افانتي 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128.000 جنيه

سوق السيارات الجديدة والمستعملة

رينو ميجان 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه