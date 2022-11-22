مصرع طالب في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.

انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب السيارة رقم «8146 ه ف ب» بطريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وأسفر الحادث عن وفاة «محمد. ح. ع» 11 عاما، طالب، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 14 سيدة في إنقلاب سيارة بسمالوط

وشهدت المنيا أمس حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 8 بالظهير الصحراوي في مركز سمالوط، بسبب إنفجار الإطار، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 14 جمعيهن سيدات مقيمات بمركز بني مزار، وكانوا عائدين من عملهم بمزرعة موالح، بالظهير الصحراوي وتم نقلهن لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج.