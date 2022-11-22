غلق وتشميع 4 معامل طبية لإدارتها دون ترخيص في بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على الحملة التي نظمها جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، بمدينة بني سويف، ضمن خطة لمتابعة المنشآت الطبية و الأسواق والمنافذ ومعارض بيع السلع لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم ببني سويف

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 معامل طبية لإدارتها بدون ترخيص، وتحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات وأنشطة تجارية، وحيازة أغذية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وتم التحفظ على كمية من اللحوم بأحد المطاعم منتهية الصلاحية، ومواد كيمياوية داخل معمل طبي منتهية صلاحيتها، حيث تم تحرير المحاضر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة والأسواق

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنافذ ومعارض بيع السلع لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وجودتها و مدى توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

حملة مكبرة تستهدف المحال التجارية والأسواق في بني سويف

و استهدفت الحملة المرور على عدد من المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على حركة البيع والشراء، حيث حرص السكرتير المساعد على الاستماع لعدد من المواطنين، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية من السكر والأرز والزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية، وذلك ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة.

شارك في الحملة كلا من: فواز رجب نائب رئيس المدينة، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، ومسؤولي الجهات ذات الصلة من الرقابة التموينية ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والبيطري.