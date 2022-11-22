رفع 1900 طن مخلفات في 14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ عدة حملات مكبرة، ترأسها رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والتي أسفرت عن رفع 1900 طن مخلفات.

حملات نظافة مكبرة في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل المزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وذكر محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن جملة المخلفات التي جرى رفعها، 1900 طن بـ14 مركزاً ومدينة، بينها بـ«كفر الشيخ 380 طنا، وبرج البرلس 49 طنا، وسيدي سالم 156 طنا، وسيدي غازي 42 طنا، وبلطيم 116 طنا، والرياض 111 طنا، والحامول 156 طنا، ومصيف بلطيم 38 طنا، وقلين 124 طنا، وبيلا 181 طنا، ودسوق 252 طنا، وفوه 196 طنا، ومطوبس 163 طنا، ومسير 26 طنا»، بإجمالي 1900 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

دوريات نظافة على 3 فترات

وأشار «نور الدين» إلى أنه وجّه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.