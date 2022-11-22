إيقاف ختان طفلتين في سوهاج وتعهد قانوني على الأب

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بسوهاج، طفلتين شقيقتين من إجراء عملية الختان لهما خلال أيام قليلة، حيث ورد بلاغا من خط نجدة الطفل يفيد باعتزام إجراء عملية الختان لطفلتين خلال أيام.

منع ختان الطفلتين

قال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، قررت استدعاء ولى أمر الطفلتين إلى مقر اللجنة، وتوقيعه على تعهدات وإقرارات بعدم إجراء الختان للطفلتين في أى وقت وتحمله المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك.

وأوضح أبو السعود الديب، أنه إذا أجرى الأب عملية الختان للطفلتين بعد توقيعه الإقرارات في أى وقت سيتم عمل مذكرة قانونية، ورفع الإقرارات الموقعة منه للنيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن اللجنة أجرت حوارًا موسعًا مع ولي الأمر لتوعيته بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

الإبلاغ عن انتهاكات الأطفال

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام، الإبلاغ عن أى خطر أو أى شكوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.