142 مواطنا يعرضون مطالبهم باللقاء الجماهيري بسوهاج: معاشات وأجهزة تعويضية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

142 مواطن عرضوا مطالبهم بسوهاج

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين، وبلغ عدد المترددين على ديوان عام المحافظة 142 مواطن.

وتنوعت طلبات المواطنين ما بين علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وطلبات لذوي الإعاقة للحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وجرت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، مابين أجهزة تعويضية وقرارات علاج على نفقة الدولة وتقديم طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

إحالة الطلبات للجهات المختصة

وأحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.