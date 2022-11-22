المدير الفني لـ«القاهرة السينمائي»: الإقبال الجماهيري كان جيدا للغاية في المهرجان

قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الإقبال الجماهيري على المهرجان كان جيدا للغاية، وأرى أن ذلك استكمالا للعلاقة الجيدة الحاضرة بين مهرجان القاهرة والجمهور، مضيفا:«أظن أنه لا توجد ندوة أو مناقشة فيلم كانت خالية من الأسئلة والتفاعل، ما سبب سعادة لصناع الأفلام ودلالة على تفاعل حقيقي من جمهور المشاهدين للفيلم».

وأضاف خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه دائما ما تكون هناك مناقشات بين فريق عمل المهرجان لمتابعة الأفلام الجديدة، والمشاريع التي على وشك الانتهاء ليعطينا رؤية واضحة للأفلام التي ستكون جاهزة؛ للتواصل مع صناع الأفلام مبكرا لعرض أفلامهم بالإضافة لحضور أكثر من مهرجان».

وتابع: «أهم المناقشات تكون مع صناع الأفلام المهمين، مثل حدث بأكثر من صورة وتكون الأسئلة في مكانها من محبي السينما لمعرفة بعض كواليس العمل الفني، كما أن التواجد من صناع الأفلام في قاعات العرض هو ما يحقق التطور في الصناعة من خلال تبادل الأفكار».