مخرجة ألمانية: مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي كان حلما

قالت إيفنر شنتن مخرجة ألمانية، إنها للمرة الأولى تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، بفيلم يدور حول الخيال العلمي ويتحدث عن أناس يمكن أن يقوموا بوضع شرائح إلكترونية في الرأس تؤثر عليهم في التفكير، وسيكون ذلك مثاليا بالنسبة لهم.

وأوضحت في لقاء لها على شاشة «DMC» خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، أن النسخة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي جعلتها سعيدة بعد أن أمضت ليالي رائعة في المهرجان، وشاهدت أفلاما مدهشة.

إيفنر شنتن: الجمهور في القاعات كان يبكي

وأشارت إلى أن كل الجمهور في قاعات السينما كان يبكي من التأثر في أحد الأفلام، وكان حلما لي أن أكون هنا في مهرجان القاهرة السينمائي، وعندما تلقيت الرسالة اعتقدت أنها مزحة، وأعادت قراءة الرسالة لأكثر من مرة.