رئيس «تنمية الوراق»: جار تنفيذ 50 برجا.. والشقق بمساحات من 87 إلى 160 مترا مربعا

كشف المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، أن الأولوية القصوى للمرحلة العاجلة لتطوير الجزيرة هو توفير سكن بديل لمن يرغب من الأهالى بالعودة مرة أخرى، موضحاً أن مساحة السكن البديل ستكون على حوالى 70 فداناً بإجمالى 94 برجاً، وأضاف أن الأهالى الذين يريدون الانتقال للمدن الجديدة يمكنهم تقسيط سعر الوحدة على 3 سنوات بأقساط ربع سنوية دون أى فائدة أو التقسيط على 7 إلى 10 سنوات، طبقاً لفائدة البنك المركزى المصري.

وتابع فى حواره لـ«الوطن» أن المرحلة العاجلة للمشروع تشمل جميع الخدمات التى يحتاجها الأهالى من مدارس ومراكز شباب وحضانات ومسجد وأسواق تجارية، ودعا «شوقى» أهالى الجزيرة للتكاتف والتعاون فى سرعة إنهاء إجراءات البيع بالتراضى حتى تتمكن الدولة من إنهاء أعمال الشبكات للمرحلة العاجلة.. وإلى نص الحوار:

نريد أن نتعرف على جهاز جزيرة الوراق ووضعه الإدارى والمهام التى يقوم بها؟

- صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، الموقف الإدارى حالياً يتلخص فى إنشاء مقر إدارى لجهاز مدينة الوراق داخل جزيرة الوراق لتسهيل سرعة التفاعل المباشر مع المواطنين والأهالى، وتم إنشاء مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين داخل المقر الإدارى لجهاز المدينة داخل الجزيرة متضمناً توافر أماكن لممثلى الجهات المعنية بملف تطوير جزيرة الوراق

ما أولويات عمل الجهاز حالياً فى خطة تطوير جزيرة الوراق؟

- الأولوية القصوى للمرحلة العاجلة كسكن بديل لمن يرغب من أهالى جزيرة الوراق بالعودة مرة أخرى على مساحة حوالى 70 فداناً بإجمالى عدد 94 برجاً.

المرحلة العاجلة تشمل كل الخدمات

وماذا عن الموقف التنفيذى لخطة التطوير؟

- جارٍ تنفيذ عدد 50 برجاً بإجمالى عدد وحدات 2192 وحدة بارتفاع أرضى + 10 أدوار / 4 وحدات فى الدور بمساحات تبدأ من 87م2 إلى 160م2، وتم إنشاء عدد 2 محطة خرسانة جاهزة داخل الجزيرة لخدمة المشروع ضمن المرحلة العاجلة لزيادة معدلات الأداء وسرعة الإنهاء. وبالنسبة لأعمال الكهرباء تم إنهاء تنفيذ الكابلات المغذية إلى المرحلة العاجلة أسفل نهر النيل وصولاً إلى مبنى موزع كهرباء المرحلة العاجلة، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى والمبانى لمبنى الموزع وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وتم توريد عدد 17 خلية خاصة بمبنى الموزع وأعمال «الاتصالات - الغاز»، وجارٍ إعداد التصميمات الخاصة بالشبكات.

والمرحلة العاجلة تشمل أيضاً جميع الخدمات إذ تضم مدارس ومراكز شباب وحضانات ومسجداً وأسواقاً تجارية، ونرجو من أهالينا بجزيرة الوراق المزيد من التكاتف والتعاون فى سرعة إنهاء إجراءات البيع بالتراضى حتى تتمكن الدولة من إنهاء أعمال الشبكات للمرحلة العاجلة.

ما موقف الأراضى حالياً؟

- إجمالى مساحة الجزيرة على الطبيعة 1295.5 فدان بخلاف مساحة 40 فدان نحر، وإجمالى مساحة الأراضى تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة حوالى 70% من إجمالى مساحة الجزيرة على الطبيعة.

ما إجراءات ونظام تعاقد الأهالى على تلك الوحدات؟

- يمكن لأهالى الجزيرة تقسيط سعر الوحدة على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية دون أى فائدة أو التقسيط على 7 إلى 10 سنوات طبقاً لفائدة البنك المركزى المصرى.

وماذا عن الأراضى البديلة بمدينة السادات؟

- دعماً من الدولة تجاه أهالينا بالجزيرة صدرت موافقة رئيس الوزراء على تعويض المقيمين بالمنازل المقامة على أراضى طرح النهر وكذا المقيمين على أراضى الأوقاف والصادر لهم قرارات إزالة دون ثمن الأرض، قامت أيضاً بتوفير أراضٍ بديلة بمدينة السادات الجديدة بقيمة إجمالية 375 ألفاً / فدان، أى أن فداناً بجزيرة الوراق يساوى 16 فداناً بالسادات وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الفرش بالكامل «الأجهزة الكهربائية + الأثاث»، وجميع عمليات البيع تكون بطلبات البيع الرضائى من خلال مركز خدمة المواطنين بمقر الجهاز.

تعويضات الأهالي

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير عدة بدائل منها البديل النقدى، شراء الفدان بقيمة إجمالية تقدر بــ6 ملايين جنيه، وتعويض للمبانى عن طريق لجنة التثمين الرباعية طبقاً لحالة ومستوى تشطيب كل منزل كما يتم صرف تعويض اجتماعى للقاطنين بتلك المنازل، وقامت هيئة المجتمعات أيضاً بتوفير البديل العينى لأهالى جزيرة الوراق عن طريق شقق للسكن البديل بسعر التكلفة فى مدينة العبور ومدينة حدائق أكتوبر ومدينة مطار إمبابة ومدينة أكتوبر الجديدة.