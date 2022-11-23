الجمعية العامة للتغذية تحذر من تحدي «التوستر استيك»: يسبب التسمم

حذّر الدكتور كريم رضا عضو الجمعية العامة للتغذية، من خطورة تحدي «التيك توك»، المنتشر حاليًا والمعروف باسم «التوستر استيك»، إذ أن اللحم الذي تم طهيه بالتوستر لا يعد ناضجا وإنما يبدو هكذا من الخارج فقط، فالتوستر ما هو إلا سخان كهربائي يعمل على تسخين الخبز أو تحميصه ولا يمكن استخدمه كأداة للتسوية.

خطورة تسوية اللحم بالتوستر

وأضاف رضا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن خطورة طهي اللحم بجهاز التوستر تكمن في تعرض اللحم للحرق بسبب السخان الكهربائي، وبالتالي يظل نيئًا من الداخل وغير ناضج ويؤدي تناوله إلى العديد من المخاطر على صحة الإنسان أهمها تعرض الإنسان للتسمم الغذائي، إذ أن اللحم النيئ يحتوي على البكتريا كالسالمونيلا والايكولاي وغيرها التي تسبب التسمم الغذائي بمراحله المتقدمة والتي قد تتطلب الرعاية الطبية بالمستشفيات.

أكثر خطورة على المراهقين والأطفال وكبار السن

وتابع عضو الجمعية العامة للتغذية أن تناول اللحم النئي المصنوع بالتوستر أكثر خطورة على الأطفال والمراهقين وكبار السن، مشددًا على ضرورة تسوية كل اللحوم الحيوانية تسوية كاملة لتجنب المخاطر الصحية الناتجة عن نشاط بعض أنواع البكتريا باللحوم النيئة.

خطورة مشروب اللبن بالبيض النيئ للرياضيين

وأشار رضا إلى خطورة شرب الرياضيين المشروب الشهير المكون من اللبن بإضافة البيض النيئ، فإضافة إلى نشاط البكتريا الضارة به، فإن الجسم يمتص البروتين بصورة أكبر من البيض بعد تسويته بصورة جيدة، مشيرًا إلى وجود بروتين الافيدين بالبيض وهو يمنع امتصاص الفيتامينات الأساسية الموجودة بالطعام، حال تناول البيض النيئ أما في حال تسوية البيض وتعرضه للحرارة يتم تكسيره بصورة معينة تمكن الجسم من الاستفادة من الفيتامينات.