في عيد ميلادها.. أفلام لا تنسى لحياة قنديل صاحبة المشوار الفني القصير

تحتفل اليوم الفنانة حياة قنديل، بعيد ميلادها الـ71، باعتبارها من مواليد 23 نوفمبر عام 1951، وتعد إحدى النجمات اللاتي شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي انطلاقتهن الفنية، وقدمت عددًا من الأدوار والشخصيات التي ارتبط بها الجمهور.

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته حياة قنديل، إلا أنها لم تستمر طويلًا في الساحة الفنية التي ابتعدت عنها مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، بعد الاعتزال والاكتفاء بحياتها الزوجية مع الفنان فكري أباظة، الشقيق الأصغر للفنان رشدي أباظة.

عملان ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

قدمت «حياة» ما يزيد على 40 عملًا فنيًا أبرزها «الرصاصة لا تزال في جيبي، اذكريني، وادي الذكريات، الأزواج الشياطين، جنس ناعم، سونيا والمجنون، الحساب يا مدموازيل، كروان له شفايف، دائرة الانتقام، وداعًا إلى الأبد، صيد الرجال».

وجرى اختيار فيلمين شاركت فيهما حياة قنديل، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضهما «الوطن» خلال السطور التالية:

إمبراطورية ميم

عام 1972 قدمت حياة شخصية «مديحة» إحدى أبناء فاتن حمامة خلال أحداث فيلم امبراطورية ميم، بطولة أحمد مظهر، هشام سليم، ليلى حمادة، للأديب إحسان عبدالقدوس، وأعدها سينمائيًا نجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.

المذنبون

عام 1979 قدمت حياة قنديل شخصية «أمينة»، خلال أحداث فيلم المذنبون، بطولة سهير رمزي، ماجدة الخطيب، حسين فهمي، عماد حمدي، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، وإخراج سعيد مرزوق.