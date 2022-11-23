«الجنايات» تستكمل محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة» بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 43 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، والذين يواجهون فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف القوانين والدستور.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بإحالة 43 متهمًا في القضية، بعد انتهاء التحقيقات معهم برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، ووجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وخلال انعقاد جلسة محاكمة المتهمين الـ43 أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة معاقبتهم وفق مواد الاتهام التي وردت في أمر إحالتهم.