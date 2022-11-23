جدول امتحانات نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، على أن تؤدى الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية إعدادي

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، حتى 1 ديسمبر المقبل، لمدة أسبوع.

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في 8 مواد دراسية، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وهي مواد: «اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية، الرياضيات، العلوم، الحاسب الآلي»، بواقع نصف فترة لكل مادة.

إرسال جداول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكد المصدر، أنه تم إرسال جداول الامتحانات إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.